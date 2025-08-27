Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Gururla Kutlandı

Erzurum Valiliği himayesinde gerçekleştirilen program kapsamında, Malazgirt'te ecdadımızın bizlere emanet bıraktığı kutlu vatan topraklarında yazılan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü, büyük bir gurur ve dualar eşliğinde anıldı.

Etkinliğe Erzurum'dan katılan 83 yaşındaki Hüsna Turan Teyze, zafer ruhunu temsil eden dualarıyla programa anlam kattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de personeliyle birlikte programa katılım sağladı. İl Müdürlüğü personeli, vatandaşlarla birlikte tarihi ruhu yaşarken, zaferin mirasını gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti.

"Bu mirası genç nesillere aktarmalıyız"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise program sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Malazgirt Zaferi, bu topraklarda var oluşumuzun en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu ruhun canlı tutulması, sadece geçmişi anmak değil, aynı zamanda geleceğe güvenle bakabilmek için de büyük önem taşımaktadır. İl Müdürlüğü olarak personelimizle birlikte katılım sağladık; hem büyüklerimizin dualarını yaşatıyor hem de genç nesillere bu tarihi mirası aktarmayı görev biliyoruz."

"Bizim görevimiz dua etmek"

Programda duygularını dile getiren 83 yaşındaki Hüsna Turan Teyze ise, "Bu topraklar için nice şehitler verildi. Bizim görevimiz, onların ruhlarına dua etmek ve gençlerimize bu vatanın nasıl kazanıldığını hatırlatmaktır. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılında şehitleri rahmetle anarken, Erzurum'dan getirilen gönül dualarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. - ERZURUM