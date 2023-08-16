Malazgirt'te '26 Ağustos' hazırlığı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kutlama hazırlığı çerçevesinde toplantı gerçekleşti.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kutlama hazırlıkları çerçevesinde kanaat önderleri, iş adamları, STK başkanları, siyasi parti temsilcileri, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. GSM öğrenci yurdunda gerçekleştirilen toplantıda ilçede her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görkemli bir şekilde kutlanan 26 Ağustos Zaferi etkinliklerinin bu yıl da yine Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Okçular Vakfı tarafından organize edileceği ifade edildi. Toplantıda Kaymakam Bayram ve Başkan Altın tarafından, Sultan Alparslan diyarında gerçekleşecek etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi. - MUŞ