Malazgirt'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma ile sona erdi. Tören sonrası Malazgirt Kaymakamlığı tarafından, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna millet bahçesinde yemek verildi.

Programda konuşan Kaymakam Göksu Bayram, şehit ve gazilerin Türk halkının en önemli değerlerinden olduğunu söyledi. Kaymakam Bayram, "Bu topraklar şehitlerimiz ve gazilerimiz ile vatan oldu. Bu vatan uğruna binlerce şehitler verdik ve bizlerce gazilerimiz var. Buraları ancak böyle vatan yapabildik. O yüzden sizler bizim gurumuzsunuz, gözümüzün nurusunuz. Siz değerli şehit aileleri ve gazilerimize kapımız her daim açıktır. Milli birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın bütünleştiği bu önemli ve anlamlı günde hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Programa Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - MUŞ