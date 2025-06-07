Malazgirt Kaymakamı Bayram, Güvenlik Güçleri ve Hastaları Ziyaret Etti

Malazgirt Kaymakamı Bayram, Güvenlik Güçleri ve Hastaları Ziyaret Etti
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Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, bayramda sağlık çalışanları, polis ve askerlerin bayramını kutladı. Devlet Hastanesi, İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığına ziyaretler gerçekleştirerek teşekkürler sundu.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, polis, asker ve hastaların bayramını kutladı.

İlk ziyaretini Malazgirt Devlet Hastanesi'ne yapan Kaymakam Bayram, hastane personelinin ve tedavi gören hastaların bayramını kutlayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Görevli sağlık çalışanlarına emekleri için teşekkür eden Bayram, "Sağlık hizmeti kutsal bir görevdir, sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Daha sonra İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret eden Kaymakam Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Kıran ve polis memurlarının bayramlarını kutladı. Ziyaretlerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile devam eden Bayram, Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan ve görevli askerlerle bayramlaştı.

Ziyaretler sırasında kısa bir açıklamada bulunan Kaymakam Bayram, "Milletimizin huzur ve güvenliği için bayramda dahi görev başında olan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Emniyet ve jandarma teşkilatımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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