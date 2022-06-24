Malatyalı Vatandaş, Zihinsel Engelli Oğlunun Rahatsızlığına Tanı Konamamasına Tepki Gösterdi: "Böyle Sağlık Sistemi Olmaz"

Malatya'nın Kale ilçesinde yaşayan Ömer Toktaş, kuru öksürük ve öğürme şikayeti olan 23 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Muhammet Nuri Toktaş'ı kerelerce hastaneye götürmesine karşın tanı konamadığını, yemek yiyemediği için oğlunun kilo verdiğini söyledi. Baba Toktaş, "İncelenmesi lazım, ama bizim gördüğümüz muamele ilaç yazılıyor, 'gaz var' denilip gönderiliyoruz. Bu şekilde bir sağlık anlayışı olmaz" dedi.

Malatya'da yaşayan Toktaş ailesi, 23 yaşındaki zihinsel engelli çocukları Muhammet Nuri Toktaş'ın ilaç tedavisine karşın geçmeyen öksürük ve öğürme rahatsızlığına çare arıyor.Toktaş, oğlunun yaşadığı sıkıntıları ve hastane süreçlerini şöyle anlattı:

"Çocuğumda geçen hafta kuru kısa bir öksürük başladı. Şiddeti ve süresi giderek artan bir öksürük ve öğürme var. Kale İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdüm, acilen üniversite hastanesine götürmemi söylediler. Kendi imkanlarımla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdüm, çocuk zihinsel engelli olduğu için bir şeyler yutmuş olabileceğini söylediler. Röntgen çekildi, kan tahlili ve çeşitli tetkikler yapıldı. Röntgen temiz çıktı, taburcu ettiler" dedi.

"ÇOCUĞUN SIKINTISI DA ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Çocuğun kendisini ifade edemediğini ancak sıkıntısının devam ettiğini dile getiren Toktaş, şunları söyledi:

"Cuma günü Kale İlçe Devlet Hastanesi'ne bir kez daha götürdüm. Reflü teşhisi konuldu. Her gittiğimiz doktor ilaç verdi, torbalarca ilacımız oldu ama sıkıntımız devam ediyor. Cumartesi günü bir kez daha hastaneye götürdük. Orada sabahladık. Röntgen istediler, röntgen çekildiğimi söyleyince, kan tahlili yaptılar. Tahlil sonucunun temiz olduğunu söyleyip, yine gönderdiler. Bir kez daha ilaç verdiler, ilaç listesi uzadı."

"BU ŞEKİLDE BİR SAĞLIK ANLAYIŞI OLMAZ"

Kale Kaymakamı'nın yardımıyla çocuğunu tekrar hastaneye götürdüğünü ifade eden Toktaş, "Kaymakamımız ilgilendi. Sağ olsun üniversite hastanesinden randevu aldı. Endoskopi yapılacak ama sıkıntı devam ediyor. Çocuğun sıkıntısının ne olduğunu bilmiyoruz. Çok ciddi sıkıntılı bir durumu da olabilir, basit bir durumu da olabilir, iğneyle kuyu kazmak gibi. İncelenmesi lazım, ama bizim gördüğümüz muamele ilaç yazılıyor, 'gaz var' denilip gönderiliyoruz. Bu şekilde bir sağlık anlayışı olmaz.

"AÇ BIRAKIYORUZ SIKINTISI YİNE DEVAM EDİYOR"

Aç bırakıyoruz sıkıntısı yine devam ediyor. Kuru öksürüğü var. Bende anksiyete başladı. Öksürdüğünde bir şey olacak sanıyorum. İki gündür bir şey yemiyor. Ne sorunu olduğunu bilmiyoruz, gitmediğim kapı kalmadı. Özel hastaneyle görüştüm fiyatı söylüyor, tamam fiyatınız o ama durum da bu. Yemek yemediği için son 1,5 ayda 8 kilo verdi. Evde sürekli yatıyor. Sıkıntıları söylüyoruz, hastane bize 'gaz var' diyor. Bir gaz insanda bu kadar sıkıntı yaratır mı? 8 gündür oraya burada gidiyoruz ama bir şey yok. 8 gündür böyle yatıyoruz."

ANKA / Yerel