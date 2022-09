Malatyalı Vatandaş: Tüik'in, 'Allah Birdir' Dışında Verdiği Hiçbir İstatistiğe İnanmıyorum

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yüzde 10,1 olarak açıkladığı temmuz ayı işsizlik oranı Malatyalıları ikna etmedi. Malatyalı vatandaş Yusuf Yusufoğlu, "TÜİK'in, 'Allah birdir' dışında verdiği hiçbir istatistiğe inanmıyorum" dedi.

Malatya'da vatandaşlar, TÜİK'in yüzde 10,1 olarak açıkladığı temmuz ayı işsizlik oranını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Ayhan Akan, TÜİK'in verilerinin yanlış olduğunu iddia ederek, "İktidar 'iş çok' diyor. TÜİK yanlış bilgi veriyor" diye konuştu.

"HER ŞEY PAHALI, EKONOMİK DURUM KÖTÜ"

Esra Alfa, " Türkiye'de bir şey kalmamış ki hiçbir şeye inanmıyoruz. Düzen olarak hiçbir şey iyi değil. Herkes zor durumda, her şey pahalı ve ekonomik durum oldukça kötü. İşi olmayan insanlar ne yapacak? Ben, bunu işim olduğu halde düşünüyorum. İşsiz olanların durumlarını hiç düşünemiyorum" dedi.

"TÜİK enflasyon rakamlarını farklı söylüyor" diyen Ömür Gürkan ise şunları söyledi:

"Her şeye yüzde 300 zam gelmiş, o nedenle TÜİK'in rakamları bana inandırıcı gelmiyor. Piyasada her şeyi görüyoruz, her şey aşırı pahalı. Geçen sene aldığımız yağın fiyatı ile bu seneki yağın fiyatı aynı değil. 5 litrelik yağı 23 liraya alırken şu an 189 lira. Bir hesap yapsınlar, yüzde kaç zam gelmiş. Piyasa belli, milletin alım gücü zayıflamış durumda. O nedenle TÜİK'in rakamları bana inandırıcı gelmiyor. İşsizlik oranını bilmiyorum ama hala iş arayan insanlar var."

"HER GÜN HER ŞEYE ZAM GELİYOR"

Mehmet Yılmaz ise Türkiye'de işsizlik rakamlarının düşmeyeceğini ifade ederek, "Ülkemize gelen Afgan ve Suriyeliler var, onlara iş veriliyor, Türk vatandaşlar iş bulamıyor. Üniversiteyi bitirenler iş bulmakta zorluk çekiyor. Dışarıdan gelenler hemen işini buluyor. Enflasyon yükseldi, vatandaşlar perişan oldu. Ondan sonra dışarıdan ülkemize gelenler ev alıyor. Halkımız perişan durumda, her gün her şeye zam geliyor" diye konuştu.

"EN BÜYÜK İHANET GENÇLERE YAPILDI"

Türkiye'de büyük çoğunluğun asgari ücretle çalıştığını kaydeden Yusuf Yusufoğlu da "Bir o kadarda asgari ücretin altında çalışanlar var. İşsizlik rakamları düşük olsa bile ki değil, TÜİK'in verdiği rakamlara inanmıyorum. TÜİK'in, 'Allah birdir' dışında verdiği hiçbir istatistiğe inanmıyorum" diye konuştu.

"Biz, bu ülkede en büyük ihaneti de gençlere yaptık" diyen emekli Ali Demir ise şunları söyledi:

"Bir sürü özelleştirme yapıldı. Özelleştirmede alınan paralar nereye gitti? Devletin kara günde Hazine'de bulundurduğu paralar nereye gitti? Bu gençlere, bu insanlara yazık. İktidar, en büyük ihaneti de bu gençlere yaptı. TÜİK, kendi kafasına göre istatistik açıklıyor. Git mazota, gübreye, çiftçiye bak. İnanılacak bir tarafları kalmadı. 20 yıllık iktidarlarında hiçbir şeyi sağlam yapmadılar."

"GELECEĞE UMUTLA BAKAMIYORUZ"

Üniversite öğrencileri Sinem ve Hatice ise geleceğe umutla bakamadıklarını ifade ederek, "Bu gidişat hiç iyi değil. Gelecekten bir şey beklemiyorum, çünkü okusam da olmuyor. Okuyan bir sürü öğrenci dışarıda işsiz olarak geziyor. Üniversiteyi bitirmiş kişiler markette çalışıyorlar. Mezun olduktan sonra gidip markette çalışacaksam neden okuyorum? Patron ilkokul mezunu, işçi üniversite mezunu; böyle de bir durum var. Üniversite okumanın pek bir manası kalmıyor, çünkü her türlü açıkta kalıyorsun" dedi.