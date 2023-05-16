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Malatyalı depremzedelerden hakaretlere tepki

Malatyalı depremzedelerden hakaretlere tepki

Yerel Haberler

Deprem bölgesi Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye desteğin yüksek çıkması sonucu sosyal medyada yapılan bazı hakaret paylaşımlarına Malatyalı depremzedeler tepki gösterdi.

Deprem bölgesi Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye desteğin yüksek çıkması sonucu sosyal medyada yapılan bazı hakaret paylaşımlarına Malatyalı depremzedeler tepki gösterdi.

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşık yüzden 70 desteğin çıkması sonucu sosyal medyada depremzedelere yönelik hakaret paylaşımları tepki topladı. Özellikle CHP'li seçmenler ve bazı sanatçılar tarafından yapılan aşağılayıcı paylaşımlara tepki gösteren Malatyalı depremzede vatandaşlar, yaşadıkları acının siyasete karıştırılmasından şikayetçi.

11 il olarak yaşadıkları büyük felaketin ardından devletin ve hayırsever milletin yanlarında olduklarını söyleyen vatandaşlar, bu tür paylaşımları provokatörlük olarak görüyor. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Malatya Deprem Yerel Haberler

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