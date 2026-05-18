Malatya'da Dağcılardan 2 Bin 550 Rakımlı Beydağı'na "19 Mayıs" Yürüyüşü

Malatya Ekstrem Dağcılık Kulübü üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 2 bin 550 rakımlı Beydağı'na yürüyüş düzenledi. 45 sporcunun katıldığı etkinlikte 13,3 kilometrelik parkur tamamlandı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

Malatya Ekstrem Dağcılık Kulübü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Beydağı zirve yürüyüşü düzenlendi. Konak Mahallesi meydanında bir araya gelen dağcılar, buradan araçlarla tırmanış noktasına geçti.

Saat 08.00'de başlayan zorlu yürüyüş, 13.00'te 2 bin 550 rakımlı Beydağı zirvesinde sona erdi. Zirvede Türk bayrağı açan sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Sporcular, etkinliğin ardından aynı güzergahtan döndü. Dağcılar yürüyüş kapsamında toplam 13,3 kilometre yol katetti.

Kaynak: ANKA
