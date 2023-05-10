Malatyada korkutan çadır yangını

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir çadırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çilesiz Caddesi üzerinde bir çadırda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kimsenin içerisinde bulunmadığı alev alev yanan çadır itfaiye tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.