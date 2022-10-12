Malatya yerel haberleri | Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın: 'Üreticileri Daha Fazla Desteklememiz Lazım'

Gelen Malatya haberine göre Malatya’da hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşların havaların soğumasıyla birlikte yayladan dönüşleri devam ediyor. Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, üreticilerin yaylaya gidiş ve dönüşlerinde birçok sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Daha fazla desteklememiz lazım. Bu insanların yayladaki temel ihtiyaçlarını karşılamalıyız” dedi.

Malatya'da hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşların havaların soğumasıyla birlikte yayladan dönüşleri devam ediyor. Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, üreticilerin yaylaya gidiş ve dönüşlerinde birçok sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Daha fazla desteklememiz lazım. Bu insanların yayladaki temel ihtiyaçlarını karşılamalıyız" dedi.

Malatya'da havaların soğumasıyla birlikte yaz aylarında hayvanlarını yaylaya götüren üreticilerin dönüşleri devam ediyor.

"MALİYETLER ÇOK YÜKSEK"

Hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Taş, "Yaylaya giderken ve dönerken zorluk çekiyoruz. Yayladan yeni geliyoruz. Suyumuz yok, yerleşim yerimiz mera olduğu için çadır alıyoruz. Kışın çok mağdur oluyoruz. Maliyetler çok yüksek. Saman 2 lira, arpa 7,5 lira, kesim ve fiyatlar düşüyor, ilaç pahalandı alamıyoruz. Telef olan hayvanlarımız var. Gidiş gelişlerde çok zorluk yaşıyoruz" dedi.

"BİZ KAZANAMIYORUZ Kİ 8-10 BİN LİRA MAAŞ VERİP, SİGORTA YAPALIM"

Taş, çoban bulamadıklarını ifade ederek, "Bulsak da randıman alamıyoruz. İlgilenmiyor, hayvanlarımız ölüyor. 8-10 bin lira maaş isteyen var, sigorta istiyorlar. Bizim bütçemize ne, biz kazanamıyoruz ki 8-10 bin lira maaş verip, sigorta yapalım" diye konuştu.

"GİDİŞ VE GELİŞLERDE ULAŞIMDA SIKINTI OLABİLİYOR"

Üretici Hüseyin Çubuk ise "Yaylada 5,5 ay kaldık. Yol sıkıntısı var. Giderler çok fazla, hayvancılık bitme noktasına geldi. Bu noktada devletten destek bekliyoruz" dedi.

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da "Yayla dönüşü çoktan başladı. Birkaç üreticimiz kalmıştı onlarda dönüyor. Kış geliyor, havalar soğudu. Gidiş ve gelişlerde ulaşımda sıkıntı olabiliyor" dedi.

"DAHA FAZLA DESTEKLEMEMİZ LAZIM"

Akın, hayvan üreticilerin yaylaya gidiş ve dönüşlerde birçok sıkıntı yaşadıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Çobanlık ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği zor bir iş, bu noktada da birçok sıkıntıları oluyor. Bunları gerekli yerlere iletip çözmeye çalışıyoruz. Bazen de çözemediğimiz oluyor. Yetiştiricilerin en büyük sıkıntılarından birisi yaylaya çıktıktan sonra hem kendi hem de hayvanlarıyla ilgili ihtiyaçlarda büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bunlarla ilgili projelerimiz var. 5-6 milyonluk yatırım yapıldı. Sulaklarla ilgili sondaj ve güneş enerjisi panelleriyle ilgili çalışmalar oldu ama bunlar yeterli değil. Daha fazla desteklememiz lazım. Bu insanların yayladaki temel ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Zor bir iş yapıyorlar, bundan dolayı da desteklemeliyiz."

"İNSANLAR KIRSALI TERK EDİYORLAR"

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin çok meziyetli bir iş olduğunu dile getiren Akın, "Eğer sosyal güvence yapılmazsa bu işi yapacak insan bulamayacağız. İnsanlar kırsalı terk ediyorlar. Terk etmemesi içinde devletimizin çobanın annesi, eşi ya da kız kardeşinin sosyal güvencesi yapılırsa hem işsizliğin önüne geçmiş oluruz hem de çobanlarımızın ailesinden birinin sosyal güvencesini sağlamış oluruz. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapılarak, bu uygulamanın hayata geçirilmesini istiyoruz" dedi.