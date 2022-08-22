Malatya yerel haberleri | Malatya'da İş Yerleri Mühürlenen Esnaf Oturma Eylemi Yapıyor

Edinilen Malatya gelişmesine göre Malatya Tavukçu Pazarı’nda iş yerleri mühürlenen esnaf, kapalı olan dükkanlarının önünde oturma eylemi yapıyor. Esnafın eylemine destek veren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, "Esnaf 60-70 yıldır bir problem olmadan burada işlerini yürütürken bir anda dükkanları mühürlenip kapatılmış. Battalgazi Belediyesi’ne çağrıda bulunuyoruz; esnafın dükkanını bir an önce açın. Eğer burası uygun değilse bir çözüm bulun, yer gösterin, onlar da bu işlerine devam etsinler" dedi.

Malatya Tavukçu Pazarı'nda iş yerleri mühürlenen esnaf, kapalı olan dükkanlarının önünde oturma eylemi yapıyor. Esnafın eylemine destek veren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, "Esnaf 60-70 yıldır bir problem olmadan burada işlerini yürütürken bir anda dükkanları mühürlenip kapatılmış. Battalgazi Belediyesi'ne çağrıda bulunuyoruz; esnafın dükkanını bir an önce açın. Eğer burası uygun değilse bir çözüm bulun, yer gösterin, onlar da bu işlerine devam etsinler" dedi.

Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam mahallesindeki Küpçüler Sokak'ta bulunan ve canlı tavuk satışı yapılan iş yerleri, "ruhsatsız olduğu, kötü koku yaydığı ve kafeste canlı hayvan satmanın yasak olduğu" gerekçesiyle 15 Ağustos'ta Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Malzemeleri dükkanlarının içinde kalan ve kendilerine bir yer gösterilmediğini iddia eden esnaf, iş yerlerinin bulunduğu sokakta oturma eylemi yapıyor. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte esnafın oturma eylemine destek verdi.

"EVİMİZE EKMEK GÖTÜRECEK PARAMIZ YOK"

Esnaf Korkut Çığrık, şunları söyledi:

"Malatya Büyükşehir ve Battalgazi Belediyesi'ne başvurduk. 3-4 aydır rahatsız edildik, bir de üzerine geldiler, dükkanlarımızı mühürlediler. Bize yer vermediler, taleplerimizi dinlemediler. İsteklerimiz hiçbir şekilde yerine gelmedi. 'Burada malzemelerimiz var, yer verin onları çıkaralım' dedik. Devlete karşı gelecek değiliz, 'Yer verin, malzemelerimizi taşıyalım' dedik ama şu anda 10 gündür burası kapatıldı ve herkes mağdur. Evimize ekmek götürecek paramız yok. Burada çay ocağında oturuyoruz, ne olacağını da bilmiyoruz. Şu anda bu sıkıntı için bir çözüm süreci de yok.

"10 ESNAFIN 8'İNİ MÜHÜRLEDİLER"

Ne belediyeler ne de vekiller bize yanıt veriyorlar. Her tarafa müracaat ettik ama kimse demiyor ki 'biz size şunu yapacağız'. Dükkanları kapatıp gittiler, muhatap bulamıyoruz. Burada 10 esnaf var, 8'ini mühürlediler. Bu sokak, tavukçular olarak 60 yıldır var. Burada ruhsatlı bir dükkan açık ama ona da mal sattırmıyorlar. 'Tavuk koyamazsın, sokağın çehresi değişecek' diye o adamı da mağdur ediyorlar. Dükkan açık ama içinde mal yok. Biz de yeni bir yer kiralayıp mallarımızı oraya koyduk. Oraya da kira veriyoruz, buraya da kira veriyoruz. Böyle bir sıkıntımız var."

"ESNAFIN DÜKKANI BİR ANDA MÜHÜRLENİP KAPATILMIŞ"

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise şöyle konuştu:

"Küpçüler Sokak'ta 60 yıldır kanatlı hayvan satan hem Malatya'ya hizmet eden hem de evine ekmek götüren esnaf var. Buradaki esnafımız tavuk, horoz, ördek, kaz gibi kanatlı hayvanları satıyor. Bu kanatlı hayvanları köylülerimiz alıp kendi evlerinde besliyorlar. Vatandaşlar hem yumurta hem de et elde ediyorlar. Dolayısıyla esnafın burada yaşadığı sorun, sadece onların değil üreticiler için de bir sorun. Buradaki esnaf, üreticinin kalkınmasını sağlayan bir iş yapıyor. Bu işin hem esnaflık hem de üretim ayağı var. Burası, aynı zamanda üretici, çiftçi ve köylülerin buluştuğu bir alan. 60-70 yıldır bir problem olmadan burada işlerini yürütürken bir anda dükkanları mühürlenip kapatılmış. Canlı hayvanları yok ama malzemeleri dükkanların içinde kalmış.

"EĞER BURASI UYGUN DEĞİLSE YER GÖSTERİN"

Battalgazi Belediyesi'ne çağrıda bulunuyoruz; esnafın dükkanını bir an önce açın. Eğer burası uygun değilse bir çözüm bulun, yer gösterin, onlar da bu işlerine devam etsinler. Bu sayede de hem üretim devam etsin hem de vatandaşlarımız daha sağlıklı yumurta ve et yiyebilsin. Ama kaç gündür esnafın dükkanı mühürlenmiş, onlar da burada oturma eylemi yapıyorlar. Ruhsatları olmadığı söyleniyor, başka dükkanların ruhsatı varsa ve onlar işlerine devam ediyorsa demek ki burada bu iş yapılabilir. Bu arkadaşların ruhsat talepleri de var, bunu yerine getirin. Eğer uygun değilse ruhsatlı-ruhsatsız hepsini uygun bir yere tayin edin. Bu yerin de köylünün rahat ulaşabileceği bir yer olması gerekiyor. Bu arkadaşlarımız sadece evlerine ekmek götürmüyorlar, ekonomiye ve üretime katkıda da bulunuyorlar."

"60-70 YILDIR HİZMET VEREN VATANDAŞLAR KAPI DIŞARI EDİLMEMELİ"

Kiraz, esnafın oturma eylemine destek verdiklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün Malatya ve köyler burayı bilir. Gittiğimiz köylerde vatandaşlar, civciv ve tavukları buradan aldıklarını söylerler. Vatandaşlar sürekli size gelirler, alışveriş yaparlar, sezon bitiminde hayvanlarını size teslim ederler, belki geri size satarlar. Tabii bütün bu işlemi burada aracı olan esnafımız görüyor. Esnafın buradaki durumunu biliyoruz, mutlaka birilerinin ellerinden tutması lazım. 60-70 yıldır buraya hizmet eden insanlar bir anda kapı dışarı edilmemeli. Mutlaka bu soruna çözüm bulunmalıdır. Bu insanlarımız, mutlaka önünü görebilecekleri rahat bir yere geçmeliler. Önlerini görebilecekleri bir alana geçene kadar da dükkanlarının mühürleri kaldırılmalı ve faaliyet devam etmelidir. Bugünü yarını yok, bu insanların sorununa bir çözüm bulunmalıdır."