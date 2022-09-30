Malatya gündem haberi | Türkiye'deki 5'inci Hukuk Kliniği Malatya'da açıldı

Malatya haberler... Türkiye'deki 5'inci Hukuk Kliniği Malatya'da açıldı Malatya'daki mültecilere adli yardım sağlanacak Vali Şahin: Bizler büyük bir ülke olmanın, büyük bir medeniyet olmanın gereğini yıllardır yapıyoruz Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği tarafından yürütülen...

Türkiye'deki 5'inci Hukuk Kliniği Malatya'da açıldı

Malatya'daki mültecilere adli yardım sağlanacak

Vali Şahin: Bizler büyük bir ülke olmanın, büyük bir medeniyet olmanın gereğini yıllardır yapıyoruz

MALATYA - Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği tarafından yürütülen "Türkiye'de Mülteci, Sığınmacı, Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Malatya Hukuk Kliniği açıldı. Programda konuşan Vali Hulusi Şahin, "Bizler büyük bir ülke olmanın, büyük bir medeniyet olmanın gereğini yıllardır yapıyoruz" dedi.

Türkiye Barolar Birliği, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ve Malatya Barosu işbirliği ile Malatya Hukuk Kliniğinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Malatya Hukuk Kliniği'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Baro Başkanı Av. Onur Demez, TBB, Malatya Barosu ve UNHCR işbirliğiyle 5'inci Hukuk Kliniğini Malatya'da açtıklarını söyledi. Malatya'daki sığınmacıların adalete erişimi konusunda açılan bu klinikleri Malatya Barosu olarak ilk başından itibaren gözlemlediklerini belirten Demez, "Kırılgan bir gurup olan ve şehrimizde yaşayan sığınmacıların Malatya'da baro ve adli yardım vasıtasıyla adalete erişiminin güçlenmesi ve avukatlarımızın bu süreçte etkin rol almasının baromuz için önemli bir gelişme olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcilerinden Philippe Leclerc'de Türkiye'nin geçici koruma arayan Suriyeliler ve diğer milletlerden kişilere, haklara erişim ve hukuka güvence noktasında oldukça geniş ve kapsayıcı bir hukuki çerçeve sağladığı için teşekkür etti. Leclerc, 2013 yılında yürürlüğe giren yabancılar ve uluslararası koruma kararı ile sağlanan haklar noktasında da sığınmacıların gerek eğitim, gerek sağlık gerekse iş hayatına erişimleri için de teşekkür etmek istediklerini söyledi.

Daha sonra söz alan Türkiye Barolar Birliği Genel Başkanı Av. Erinç Sağkan'da projelerinin iki ana faaliyet konusu bulunduğunu belirterek, "Adli yardımın desteklenmesini hedefleyen ilk faaliyet alanında bu yıl 32 ilde 4 bin 500'ün üzerinde vakada ülkemizde hayatını idame ettirmeye çalışan çoğunluğu ihtiyaç sahibi mültecilere adli yardım sağladık. Projemizin ikinci faaliyet konusu da bugün burada aşılışını gerçekleştirdiğimiz hukuk kliniklerimizin 5'incisini faaliyete geçiriyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Kilis'ten sonra şimdide Malatya'da kurulan klinikle hukuki bilgilendirme, farkındalık arttırma, meslektaşlarımıza yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı benzeri hizmetler verilecek." İfadelerine yer verdi.

Sağkan, 2022 yılının bugüne kadar olan sürecinde 4 bin 400'den fazla sığınmacıya bire bir hizmet sağladıklarını da ifade ederek, "Kanun koyucu tarafından tanınmış hakların hayata geçirilmesi için destek olduk, bireylerin nitelikli hukuki yardıma erişimlerini sağladık. TBB olarak her daim hukuktan insan haklarından, temel özgürlüklerden yana hukuksuzlukların ise tam da karşısında olmaya ürettiğimiz projelerle binlerin on binlerin hayatına dokunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Öznur Çalık ise hiç kimsenin memleketini bırakmak zorunda kalmak istemeyeceğini ifade ederek, "Mecburu göçler, savaşlar, evinden yuvasından ayrılmak zorunda kalan maalesef insanlar dolu dünyamızda. Bugün Filistin, Afganistan'da yaşanan dram gibi Suriye'de de yaşanan dram gibi milyonlarca insanın evini terk etmesine sebep oldu. Türkiye'de yaklaşık bir milyon civarında da Türkiye'nin ekonomik şartlarından istifa de etmek üzere farklı ülkeden insanımızı misafir ediyoruz. Hatta onlar artık ev sahibi. Ama bu esnada zorunlu göçten dolayı ülkemizde bulunan göçmenler içinde Türkiye olarak tüm dünyaya örnek bir model oluşturmuş vaziyetteyiz" şeklinde konuştu.

Programda son olarak söz alan Malatya Valisi Hulusi Şahin'de tarihin bu dönemleri yazacağını ifade ederek, bu dönemin bir kaotik dönem olduğunu söyledi. Dünyanın bu kaotik dönemden geçtiği süreçte, insanlık ailesinin şerefli ve eşit vatandaşlarına o ülkelerin nasıl davrandığını da tarihin yazacağını belirten Şahin, "Bu sınavı Türkiye ok yüksek puanla geçiyor. Acaba modern dünyanın diğer ülkeleri tarih önünde bu sınavı geçebiliyorlar mı? Bunu kendilerine sormaları gerekiyor. Bizler büyük bir ülke olmanın, büyük bir medeniyet olmanın gereğini yıllardır yapıyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile Türkiye'deki 5'inci Hukuk Kliniği hizmete açıldı.

Malatya'da 5'incisi açılan Hukuk Kliniğinin açılışına Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye Barolar Birliği başkanı Av. Erinç Sağkan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Baro Başkanı Av. Onur Demez ve Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Enver Han katıldı.