Malatya yerel haberi... Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın: Gıda, Tarım ve Hayvancılık; Tarım Meslek Lisesi Müfredatına Girdi

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın; tarım, hayvancılık ve gıda konularının müfredata girdiğini ve Tarım Meslek Liselerinde ders olarak okutulacağını belirtti.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın; tarım, hayvancılık ve gıda konularını işleyen bir dersin müfredata girdiğini açıkladı. Akın, şunları söyledi:

"Girdi maliyetleri yüksek, mazot, gübre ve yem maliyetleri çok aşırı derecede arttığı için sıkıntılar var. Ama şu bir gerçek; biz gerçek anlamda tarım ve hayvancılık ülkesiyiz. Gerek nüfusumuz gerek göç gerek ülkemize gelen mülteciler gerekse de turistler olmak üzere 100 milyona yakın insanı beslememiz gerekiyor. Bunun içinde üretmemiz lazım. Üretimi lokal olarak yüzde 3-4 değil, en az yüzde 15-20 artırmamız gerekiyor."

"100 MİLYON İNSANI BESLEMEMİZ GEREKİYOR"

Akın, tarım ve hayvancılık noktasında eksikliklerin olduğunu ifade ederek, verilen desteklerle birlikte üretimin daha da artması gerektiğini belirtti. "Girdi maliyetleri yüksek, mazot, gübre ve yem maliyetleri çok arttığı için sıkıntılar var" diyen Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama şu bir gerçek; biz gerçek anlamda tarım ve hayvancılık ülkesiyiz. Gerek nüfusumuz gerek göç, gerek ülkemize gelen mülteciler, gerekse de turistler olmak üzere 100 milyona yakın insanı beslememiz gerekiyor. Bunun içinde üretmemiz lazım. Üretimi lokal olarak yüzde 3-4 değil, en az yüzde 15-20 artırmamız gerekiyor. Her yıl büyüyerek, artırmamız içinde destekleri amacına hizmet edecek, uygun bir şekilde taleplere göre ayarlayarak, daha fazla vermeliyiz. Bakanlığımız destek veriyor ama bu desteklerin artması ve devam etmesi gerekiyor. Bu noktada da gelecek müjdeleri bekliyoruz. Gıda ve su gerçekten bizim için çok önemli. Suyumuzu israf etmeden kullanmalıyız. Gıdamıza sahip çıkmamız ve israf etmememiz gerekiyor."

"TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA; MÜFREDATA GİRDİ"

Akın, tarım, hayvancılık ve gıdanın müfredata girdiğini ve Tarım Meslek Lisesi'nde ders olarak verileceğini ifade ederek şunları söyledi:

"2021 yılında yayınlanan Meslek Liseleriyle ilgili meslek gruplarının olduğu bir telafi eğitim programı vardı. 24 eğitim programının içerisinde tarım, hayvancılık ve gıda yoktu. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık başta olmak üzere siyasilerimiz, bürokratlarımız, daire başkanlarımız ve genel müdürlerimizle görüşerek, bu grupları dahil etme adına bir çalışma yaptık. 6 ay süren bu çalışma kapsamında bu yıl haziran ayında tarım, hayvancılık ve gıda müfredata girdi. Kurul kararı yayınlandı ve meslek liselerine gönderildi. Tarım, hayvancılık ve gıda müfredata dahil edildi ve bir aydır öğrenciler müracaatta bulunuyor. Meslek ve alanlarıyla ilgili olanlar, herhangi bir kurumda çalışan ancak bu alanlarda kendilerini geliştirmek isteyenler, usta öğretici belgesi olan ziraat mühendisi, veteriner hekim, laborant bu eğitimden faydalanabilecek. Müracaatlar devam ediyor, yaklaşık 50 kişinin başvurmasını bekliyoruz.

"TARIM VE HAYVANCILIĞA YETERLİ ÖNEMİN VERİLMESİ GEREKİYOR"

Bu eğitimin faydası başvuruda bulunanlar hem mesleklerini yapacaklar hem de eksikleri varsa bu eğitim sürecinde bunları tamamlamış oluyor. Ayrıca, devletimiz tarafından asgari ücretin yarısı kadar ücretle eğitim görenler destekleniyor. Sigortası olmayanların sigortaları da yapılıyor. Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. 10 yıldır söylüyoruz; gıda ve su stratejik bir silahtır. Tarım ve hayvancılığa yeteri kadar önem vereceğiz. Eğer yeteri kadar ihraç edip, ithal etmek istemiyorsak eğitim alanında, sahada, kırsalda, sosyal güvence anlamında ve temel ihtiyaçlarda gerekli desteği vermeliyiz. Özellikle yaylada hayvancılık yapan üreticilerin desteklenmesi büyük önem taşıyor. Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. 'İsraf eden iflas eder, üreten hükmeder' anlayışıyla üretmemiz ve üretene sahip çıkmamız gerekiyor. Eğitimlerimiz 27 hafta sürecek. Bu süreç içerisinde de bakanlığımız asgari ücretin yarısını, meslek lisesinde telafi eğitimine gelen ve şartları uyan arkadaşlarımıza destek amaçlı olarak hesaplarına yatıracak."