Malatya'ya şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki aileye ulaştı. Anne ve babası Umre'de olduğu öğrenilen şehidin baba ocağı Türk Bayrakları ile donatıldı.

Irak'ın kuzeyindeki üsse PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) acı haberi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan aileye ulaştı. İlçe Kaymakamı Erkan Savar, Alacakapı Mahallesinde bulunan aileye acı haberi ulaştırırken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları öğrenildi. Geçtiğimiz yıl göreve başladığı belirtilen şehidin bir kardeşinin de TSK'da görevli olduğu öğrenildi. Aslen Bingöl'ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi ise Malatya'nın Battalgazi ilçesinde defnedilecek.

Acı haberi duyan şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken sokak itfaiye ekiplerince Türk bayrakları ile donatıldı. Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı "şehit olursam bunu paylaşın" ifadesi ise yürekleri buruktu. - MALATYA