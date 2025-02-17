Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden Elazığ'da bazı vatandaşlar sokaklara döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.41'de merkez üssü Kale olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.24 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Elazığ'da da hissedildi. Bazı vatandaşlar kendini sokağa attı. - ELAZIĞ