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Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da da hissedildi. Depremin ardından bazı vatandaşlar sokaklara döküldü.

Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden Elazığ'da bazı vatandaşlar sokaklara döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.41'de merkez üssü Kale olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.24 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Elazığ'da da hissedildi. Bazı vatandaşlar kendini sokağa attı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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