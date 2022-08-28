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Malatya haberi! Suriyeli Çocuk, Serinlemek İçin Girdiği Fırat Nehri'nde Hayatını Kaybetti

Yerel Haberler

Malatya yerel haberi | Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri’ne giren Suriye uyruklu Ali Muhammet (13), boğularak yaşamını yitirdi. Muhammet’in dalgıçlar tarafından sudan çıkartılan cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Suriye uyruklu Ali Muhammet (13), boğularak yaşamını yitirdi. Muhammet'in dalgıçlar tarafından sudan çıkartılan cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay, Birecik'in Kelaynak mevkiinde bugün meydana geldi. İddiaya göre; Suriye uyruklu Ali Muhammet, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre yüzen çocuk, daha sonra suda çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden dalgıçlar, yaklaşık yarım saat süren aramanın ardından Muhammet'in cansız bedenine ulaştı.

Ali Muhammet'in sudan çıkartılan cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: ANKA / Yerel

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