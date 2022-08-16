Malatya haber: Doğanşehir'de vatandaşlara aşure ikram edildi

Malatya haberleri... Doğanşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle aşure ikramı yapılarak birlik ve beraberliğin artması için dualar edildi.

Doğanşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle aşure ikramı yapılarak birlik ve beraberliğin artması için dualar edildi.

Doğanşehir Belediyesi tarafından Şerafettin Yıldırım Parkı'nda aşure etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, yapılan dualar ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure etkinliğine, eski ilçe ve belde belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt, düzenledikleri etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Yoğun ilgi göstererek burada bulunan vatandaşlarımızın ve tüm halkımızın Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Zelyurt, "Dostluk, kardeşlik, barış duygularının daha yoğun yaşandığı Muharrem ayına ayrı bir manevi değer katan aşure ikramımızı gerçekleştirdik. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı. - MALATYA