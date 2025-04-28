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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(MALATYA)- Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takipli operasyon gerçekleştirdiler.

Ekiplerce gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda, 14 şahıs, 6 ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda; mobilya suntası içerisine gizlenmiş 5 kilo 359 gram uyuşturucu madde, 36 gram farklı uyuşturucu madde, 11 bin 57 adet sentetik ecza, 11 gram sentetik madde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 216 fişek ele geçirildi. Yürütülen operasyonlar sonucunda 6 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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