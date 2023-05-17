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Malatya'da şehir merkezi düzenleniyor

Malatya'da şehir merkezi düzenleniyor

Yerel Haberler

Malatya'da şehir merkezi düzenleniyor Malatya'da 6 Şubat depremlerinden büyük yıkım yaşayan kent merkezinde çevre düzenlenme çalışmalarına başlandı.

Malatya'da şehir merkezi düzenleniyor

MALATYA - Malatya'da 6 Şubat depremlerinden büyük yıkım yaşayan kent merkezinde çevre düzenlenme çalışmalarına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yanı sıra 27 Şubat'taki 5,6'lık depremle büyük yıkım yaşan Malatya'da hayatın normalleşmesi için çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde molozlar ayrıştırma işlemlerinin ardından çevre düzenleme çalışmalarına başlanırken, çalışmalar sırasında bulunan değerli eşyalar görevliler tarafından kolluk güçlerine teslim ediliyor.

Kent merkezi Valilik önü ile Soykan Meydanı çevresinde satış yapan seyyar tezgahlarında kaldırılması için çalışma başlatılırken, bölgede satış yapan esnaflara ise 1 Haziran'a kadar süre tanındığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Malatya Yerel Haberler

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