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Malatya’da Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama

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Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Operasyonlarda sentetik ecza hapları ve silahlar ele geçirildi.

(MALATYA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17- 18 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Ekipler tarafından 11 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda, 11 ikamet, 1 iş yeri ve 4 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 40.685 adet sentetik ecza hap, 5 adet tabanca, 90 adet fişek ele geçirildi.

Ekipler tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya’da Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama
Kaynak: ANKA / Yerel
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