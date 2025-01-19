Malatya’da Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama
Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Operasyonlarda sentetik ecza hapları ve silahlar ele geçirildi.
(MALATYA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen operasyonda 5 kişi tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17- 18 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.
Ekipler tarafından 11 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda, 11 ikamet, 1 iş yeri ve 4 araçta arama yapıldı.
Yapılan aramalarda; 40.685 adet sentetik ecza hap, 5 adet tabanca, 90 adet fişek ele geçirildi.
Ekipler tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.