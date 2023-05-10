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Malatya'da korkutan çadır yangını

Yerel Haberler

Malatya'da korkutan çadır yangını Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir çadırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Malatya'da korkutan çadır yangını

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir çadırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çilesiz Caddesi üzerinde bir çadırda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kimsenin içerisinde bulunmadığı, alev alev yanan çadır itfaiye tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Yerel

Yeşilyurt İtfaiye Malatya Yerel Haberler

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