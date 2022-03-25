Malatya'da ihtiyaç sahibi öğrencilere Ramazan desteği - Haberler

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Malatya'da ihtiyaç sahibi öğrencilere Ramazan desteği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Malatya'da ihtiyaç sahibi öğrencilere Ramazan desteği

Malatya'nın Hacı Hüseyin Kölük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma Kulübü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere, Ramazan ayı öncesinde gıda yardımı için çalışma başlatıldı.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Hacı Hüseyin Kölük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma Kulübü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere, Ramazan ayı öncesinde gıda yardımı için çalışma başlatıldı.

Hacı Hüseyin Kölük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak ramazan ayı öncesinde gerçekleştirilen ihtiyaç sahibi öğrencilere gıda yardımı dağıtımı bu yılda devam etti.

Okulun Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğretmenlerinden Ayşegül Koçyiğit rehberliğinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere onlarca gıda kolisi hazırlandı.

Hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılırken, konuyla ilgili olarak kısa bir açıklama yapan okul öğretmenlerinden Ayşegül Koçyiğit, 'Çorbada senin de tuzun olsun' projesinde çalışmaların devam edeceğini kaydetti. - MALATYA

Malatya'da ihtiyaç sahibi öğrencilere Ramazan desteği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi, Malatya, Ramazan, Yerel, Haberler

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