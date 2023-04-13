Malatya'da Evine Hırsız Giren Depremzede: "Sadece Eşyalarımız Değil, Anılarımız da Gitmiş"

Malatya’da yaşayan ve depreme ailesiyle birlikte evinde yakalanan Celal Güler, bir süre kaldığı Antalya’dan döndükten sonra eşyalarını almak için ağır hasarlı evine gittiğinde eşyalarının çalındığını fark etti. Güler, "Büyük bir şok yaşadık. Sadece eşyalarımız değil, anılarımız da gitmiş. Biz, Malatya’yı sevdiğimiz için döndük ama boşuna mı döndük" dedi.

Malatya'da yaşayan ve depreme ailesiyle birlikte evinde yakalanan Celal Güler, bir süre kaldığı Antalya'dan döndükten sonra eşyalarını almak için ağır hasarlı evine gittiğinde eşyalarının çalındığını fark etti. Güler, "Büyük bir şok yaşadık. Sadece eşyalarımız değil, anılarımız da gitmiş. Biz, Malatya'yı sevdiğimiz için döndük ama boşuna mı döndük" dedi.

Kahramanmaraş merkezli birinci depreme evinde ailesiyle birlikte yakalanan Celal Güler, hemen dışarı çıktı. İkinci depremde dışarıda olan Güler Ailesi, üç gün bir fabrikada kaldı. Daha sonra ailesiyle birlikte Antalya'ya giden ve orada bir akrabasının evinde kalan Celal Güler, Malatya'ya geri döndü. Battalgazi ilçesinde bulunan Altunbaşak Sitesi'nde ikamet eden Celal Güler, bazı eşyalarını almak için ağır hasarlı olan binaya girdi. Evininin kapısının açık olduğunu gören Güler, içeriye girdiğinde buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinası, kombi, klima, petek ve bazı özel eşyalarının çalındığını gördü. Soluğu emniyette alan ve şikayetçi olan Güler, bir sonraki gün evine gittiğinde kapının yine açık olduğunu gördü.

"SADECE EŞYALARIMIZ DEĞİL, ANILARIMIZ DA GİTMİŞ"

Celal Güler, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Birkaç gün fabrikada kaldıktan sonra, Antalya'daki otel ve yurtların kapılarını depremzedelere açtığını söylediler. Uçakla Antalya'ya gittik. Antalya'da bir akrabamım evine gittim. Malatya'yı çok sevdiğimiz için geri döndük. Eşyalarımızı çıkarıp bir yere koymak istedik, ancak evimi talan etmişler. Buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinası, kombi, petekler, özel eşyalar, oğlumun takım elbiseleri ve eşimin eşyalarını almışlar. Büyük bir şok yaşadık. Sadece eşyalarımız değil, anılarımız da gitmiş. Biz, Malatya'yı sevdiğimiz için döndük ama boşuna mı döndük? Benim evim sekizinci katta, o eşyaları 3-4 saatte ancak indirebilirlerdi. En az 5-6 kişi indirebilirdi, çünkü asansör çalışmıyor. İlk seferinde yaşadığım şoktan sonra ikinci kez geldiğimde, kilitlediğim kapı yine açıktı. Dün kapıyı kapattık, bugün yine açıktı. Sanki birinci hırsız gitti, ikinci hırsız geldi. Demek ki Malatya'da hırsız bu kadar çoğalmış. Devletin buna bir el atması lazım. Bizim hayatımız bitti, evimiz ve dükkanımız gitti. Sevdiğimiz Malatya'mızı yeniden kalkındırmak için döndük, esnafız ama hiçbir şey ortada yok."