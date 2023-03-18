Malatya'da Evi Yıkılan Depremzede: "Sadece Albümleri Bulabilirsek Diye Geldik... Buranın Kolonlarını Kesmişler"

6 Şubat depremlerinde Malatya’da evinin bulunduğu bina yıkılan Filiz Mamak, "Sadece bir albümleri bulabilirsek diye geldik. İkinci depreme biz merdivenlerde yakalandık. Dışarı çıktık yarım saat sonra bina yıkıldı. Buranın kolonlarını kesmişler, Allah belalarını versin. Çok zor evinin gözünün önünde yıkılması o kadar zor ki" dedi.

6 Şubat depremlerinde Malatya'da evinin bulunduğu bina yıkılan Filiz Mamak, "Sadece bir albümleri bulabilirsek diye geldik. İkinci depreme biz merdivenlerde yakalandık. Dışarı çıktık yarım saat sonra bina yıkıldı. Buranın kolonlarını kesmişler, Allah belalarını versin. Çok zor evinin gözünün önünde yıkılması o kadar zor ki" dedi.

Malatya Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Vahap Gögen Sokak'ta bulunan 5 katlı bina Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılmıştı. Apartman sakinleri, depremin üzerinden geçen 40 gün boyunca anılarını ve umutlarını enkaz altından çıkarabilmek için bekliyor.

"ALBÜMLERİ BULABİLİRSEK DİYE GELDİK"

Evlerinin ikinci depremde yıkıldığını söyleyen apartman sakinlerinden Filiz Mamak, "Beynim durdu yemin ederim. Sadece bir albümleri bulabilirsek diye geldik. İkinci depreme biz merdivenlerde yakalandık. Dışarı çıktık yarım saat sonra bina yıkıldı. Buranın kolonlarını kesmişler dükkandı, Allah belalarını versin. Bir şey bulamadık, hiçbir şey bulamadık. Bir resimleri bulsak yeter. Bahçede evimiz var oraya gittik, çocuklarımız da sağ ona şükrediyoruz. Çok zor evinin gözünün önünde yıkılması o kadar zor ki" dedi.

Emekli polis memuru Mehmet Mamak, evi 2002 yılında aldığını belirterek, "Şurası perdeciydi, yan tarafı çeyizciydi, daha ilerisi tüpçüydü, terziydi. Ben 2002 yılında almıştım burayı. Borcunu ödeyelim diye… 4-5 senedir oturuyorum. Geneli hep kirada oturduk" diye konuştu.

"DÜKKAN OLAN BİNALARDA KOLON KESİYORLAR"

Münevver Kaya ise, "Birinci depremde evdeydik ikinci depremde ise bir şeyler almak için eve çıkmıştık. Depremden 10 dakika sonra bina indi. Binanın inme nedeni galiba alttaki dükkanlar kolonları kesmiş, kolonlar kesildiği için bina yıkılmış. Yoksa biz şu an yani binayı zorluklarla yıktılar ama genelde dükkan olan binalarda kolonları kesiyorlar. Birkaç parça eşyamızı çıkardık ama genelde altta kaldı. Ziynet eşyamız vardı onun da yerini kızım bilmediğinden belki buluruz diye geldik. Köydeki evimiz de sağlıklı değil orada kalıyoruz. Bir an önce evlerin yapılmasını istiyoruz" dedi.