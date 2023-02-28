Malatya'da enkaz kaldırma çalışması devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Van ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Depremden etkilenen vatandaşların geçici barınmaları için yaşam merkezlerinin oluşturulmasının ardından hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor. Depremde yıkılan ve savcılık incelemesi tamamlanan binaların enkazları, güvenlik önlemleri altında yine güvenlik güçlerinin gözetiminde kaldırılıyor. Enkaz kaldırma çalışmalarında polisin TOMA araçları toz kalkmaması için su sıkarken, molozlar ise kamyonlarla hafriyat alanına taşınıyor.

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de aldıkları ihbarlar üzerine sahipsiz sokak ve evcil hayvanların tedavi ve aşılarını yaparak beslenmeleri için belirli bölgelere mama bırakıyor. - MALATYA