Malatya'da Emniyet ve Jandarma Filosuna 67 Yeni Araç Törenle Teslim Edildi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - İçişleri Bakanlığı tarafından Malatya Emniyet ve Jandarma teşkilatına tahsis edilen 67 yeni araç, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törenle hizmete alındı.

Törende konuşan Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, yeni araçların teşkilatın görev kapasitesini güçlendireceğini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 28 Kasım 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen tören sonrası İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız envanterine kazandırılan toplam 67 aracın hizmet alım töreni için bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. Emniyet teşkilatımızın, milletimizin huzur ve güvenliğini etkin bir şekilde sağlayabilmesi için temel unsur olan teknolojik donanımların, araç ve gereçlerin yenilenmesi ve modernize edilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Huzur ve güven ortamının daim olduğu memleketimizde bugün hizmete sunacağımız bu yeni araçlar, yürütmekte olduğumuz görevlerin daha etkin ve kesintisiz şekilde icra edilmesine olanak sağlayacak, suç ve suçluyla mücadelemiz artarak devam edecektir. Bu mücadelemizde gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapan personelimizi üstün gayret ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum."

Malatya Valisi Seddar Yavuz da törende yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin teknik kapasitesindeki artışa dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması bakımından, başta araçlar olmak üzere diğer teknik donanımların en üst seviyeye çıkarılması temel hedeflerimizden biridir. Bu anlamda, özellikle güvenlik güçlerimizin bugün sahip olduğu imkan, kapasite ve yetişmiş insan gücüyle dünyada kendinden söz ettiren bir teşkilata dönüştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. 90'lı yıllarda da bu bölgede hizmet etmiş, çalışmış birisi olarak, Türkiye'nin yaklaşık 35 yıllık güvenlik serüvenini ve geçmişini bilen biri sıfatıyla ifade etmek isterim ki, devletimiz hiç bu kadar güçlü olmamıştı."

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi sonrası araçlar hizmete alındı.