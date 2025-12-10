Haberler

Malatya'da Emniyet ve Jandarma Filosuna 67 Yeni Araç Törenle Teslim Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı tarafından Malatya Emniyet ve Jandarma teşkilatına tahsis edilen 67 yeni araç, düzenlenen bir törenle hizmete alındı. Törende konuşan yetkililer, yeni araçların güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artıracağını belirtti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - İçişleri Bakanlığı tarafından Malatya Emniyet ve Jandarma teşkilatına tahsis edilen 67 yeni araç, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törenle hizmete alındı.

Törende konuşan Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, yeni araçların teşkilatın görev kapasitesini güçlendireceğini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 28 Kasım 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen tören sonrası İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız envanterine kazandırılan toplam 67 aracın hizmet alım töreni için bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. Emniyet teşkilatımızın, milletimizin huzur ve güvenliğini etkin bir şekilde sağlayabilmesi için temel unsur olan teknolojik donanımların, araç ve gereçlerin yenilenmesi ve modernize edilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Huzur ve güven ortamının daim olduğu memleketimizde bugün hizmete sunacağımız bu yeni araçlar, yürütmekte olduğumuz görevlerin daha etkin ve kesintisiz şekilde icra edilmesine olanak sağlayacak, suç ve suçluyla mücadelemiz artarak devam edecektir. Bu mücadelemizde gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapan personelimizi üstün gayret ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum."

Malatya Valisi Seddar Yavuz da törende yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin teknik kapasitesindeki artışa dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması bakımından, başta araçlar olmak üzere diğer teknik donanımların en üst seviyeye çıkarılması temel hedeflerimizden biridir. Bu anlamda, özellikle güvenlik güçlerimizin bugün sahip olduğu imkan, kapasite ve yetişmiş insan gücüyle dünyada kendinden söz ettiren bir teşkilata dönüştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. 90'lı yıllarda da bu bölgede hizmet etmiş, çalışmış birisi olarak, Türkiye'nin yaklaşık 35 yıllık güvenlik serüvenini ve geçmişini bilen biri sıfatıyla ifade etmek isterim ki, devletimiz hiç bu kadar güçlü olmamıştı."

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi sonrası araçlar hizmete alındı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Bu kez kimyasal tanker vuruldu
SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Milyonları sevindiren karar! Tarih verildi, tamamen ücretsiz oluyor
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Bu kez kimyasal tanker vuruldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
title