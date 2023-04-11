Malatya'da Depremzedelerin Su Sayaçları Çalındı

Malatyalı depremzede Abbas Akıncı, depremde hasar gören evlerindeki su sayaçları, kombi ve peteklerin çalındığını söyledi. Akıncı, "Evlerimize hırsız girdi. İki bloklu bir sitede su sayaçlarını bile çalmışlar. Evlerimizdeki kombileri, kabloları, boruları alıp götürmüşler" dedi.

Abbas Akıncı, deprem sonrasında hasarlı evlere giren hırsızların birçok şeyi alıp götürdüklerini söyledi. Akıncı, "Depremde herkesin yaşadığından farklı bir durum yaşamadık ama depremden sonra ihtiyaçlarımızın giderilmesi hususunda sıkıntılar yaşadık. Evlerimize hırsız girdi. İki bloklu bir sitede su sayaçlarını bile çalmışlar. Evlerimizdeki kombileri, kabloları, boruları alıp götürmüşler. Oğlum 23 yaşında özenle sakladığımız sünnet kıyafetini bile almışlar. Sağlam hiçbir şey yok" diye konuştu.

"HİÇBİR YARDIM ALAMADIM"

Depremden sonra herhangi bir yardım alamadıklarını da belirten Akıncı, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği sözü taahhüt olarak kabul ediyoruz. Malatya'nın yarıya yakını yazın köylerine, bağına, bahçesine gidiyor. Ben de bunlardan birisiyim. Ziraat Bankası'ndan bağımız, bahçemiz için zirai kredi kullanıyoruz. Bundan dolayı ikametimizi bahçede bulunduruyorduk. Depremden sonra AFAD yetkilileri ile görüştüğümüzde bize 'İkametinizi hasarlı adresinize alın' dediler. Hasarlı adresimize aldık ama ortada bir bilgi kirliliği var. AFAD'a gidiyoruz, yetkililer bizimle görüşmüyor. Gönüllü çalışanlara bizi yönlendiriyorlar, onlar da ne olacağını bize söyleyemiyorlar. Aradığımız yetkiliye ulaşamıyoruz. İki ay geçti, evimiz ağır hasarlı, işyerim yıkıldı. Şu ana kadar ne 10 bin TL destek, ne 15 bin TL taşınma parasını alabildim. Bunun yanında bir yıl boyunca verileceği söylenen kira yardımıyla ilgili herhangi bir bilgimiz yok."