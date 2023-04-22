Malatya'da depremzedelerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu Malatya'da depremzedelerin kaldığı bir konteyner kente yangın çıktı.

Malatya'da depremzedelerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu

MALATYA - Malatya'da depremzedelerin kaldığı bir konteyner kente yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

Olay, 20.45 sıralarında Malatya İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesinde bulunan konteyner kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T.'ye ait konteynerden ısıcı kaynaklı yangın çıktı. Yangın bölgedeki polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Yaralananın olmadığı maddi hasarın meydana geldiği yangınla inceleme başlatıldı.