Sadıkoğlu'ndan Depremzede İşletmeler İçin Kosgeb Çağrısı: "Borçlar Silinsin ya da Ertelensin"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremzede işletmelerin KOSGEB kredi borçlarını ödeyebilecek ekonomik güce hala kavuşamadığını belirterek, "Binlerce esnafımızın geçici iş yerlerinde ticaret yapmaya çalıştığı bir ortamda kredi taksitlerini ödeyebilmeleri mümkün değil. Bu nedenle kredi borçlarının silinmesini ya da en az iki yıl ertelenmesini talep ediyoruz." dedi.

KOSGEB tarafından "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında sunulan geri ödemeli kredilerin taksitlerinin 2026 yılı şubat ve mart aylarında başlayacağı hatırlatıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, depremzede firmaların kredi taksitlerini ödeyecek güce hala ulaşamadığını kaydederek, "6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi Malatya'mızı derinden sarstı. Resmi rakamlara göre 27 bin 500 iş yeri ve ofis kullanılamaz hale geldi. Buralarda faaliyet yürüten işletmeler ya kiraladığı başka iş yerlerinde faaliyet yürütüyor ya da konteynerde ayakta kalma mücadelesi veriyor. 4 binden fazla işletmenin 21 metrekarede var olma çabası içinde olduğu Malatya'da ticari hayat 6 Şubat öncesine ulaşamadı. Binlerce işletmemiz günü siftahsız bitiriyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz, ödeme günü yaklaşan KOSGEB kredi taksitleri kaygısıyla günlerini geçiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kredi borçlarının silinmesi ya da ertelenmesi talebi

Sadıkoğlu, KOSGEB tarafından sağlanan kredilerin deprem sonrası önemli bir destek olduğunu vurgulayarak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a ve KOSGEB Başkanı Sayın Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'na üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Ancak söz konusu kredilerin geri ödemelerine önümüzdeki şubat ve mart aylarında başlanacak. Binlerce esnafımızın geçici iş yerlerinde ticaret yapmaya çalıştığı bir ortamda kredi taksitlerini ödeyebilmeleri mümkün değil. Bu nedenle kredi borçlarının silinmesini ya da en az iki yıl ertelenmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Talebin yalnızca Malatya için değil, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve tüm deprem bölgesi için geçerli olduğunu belirten Sadıkoğlu, çağrının resmi yollarla ilgili kurumlara iletildiğini, Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlıkların deprem bölgesine yönelik bu çağrıya kulak vereceğine inandıklarını söyledi.