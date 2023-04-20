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Malatya'da depremzede çocuklara jandarma şefkati

Malatya'da depremzede çocuklara jandarma şefkati

Yerel Haberler

Malatya il Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler depremzede çocukları unutmadı.

Malatya il Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler depremzede çocukları unutmadı. Ekipler ziyaret ettikleri Doğanşehir'de çok sayıda depremzede çocuğa kıyafet ve oyuncak hediye etti.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren sahada bulunarak yaraların yarılması için gece gündüz çalışan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler depremde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir ilçesinde depremzede çocuklara bayram öncesi kıyafet ve oyuncak hediye ederek yüzlerini güldürdü.

Çocuklarla çeşitli oyunlarda oynayan jandarma ekipleri depremzede çocukların unutulmaz bir gün geçirmesini sağladı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğanşehir Jandarma Malatya Yerel Haberler

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