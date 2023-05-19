Malatya'da 19 Mayıs coşkusu

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yılı coşkuyla kutlandı.

Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlamaları İnönü Caddesi Malatya Park AVM Önünde gerçekleştirildi. Malatyalıların da yoğun katılım sağladığı tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan, "Ya İstiklal ya Ölüm' parolası ile 19 Mayıs 1919'da milletimizin yola çıktığı ve sonunu zaferle taçlandırdığı yolculuğunun ilk adımının 104. yıl dönümünü kutluyoruz. 19 Mayıs, bu yolculukta 'Hattı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı milletimizin kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz' diyen bir liderin Anadolu'da topyekün bir milli mücadele ruhunu ve iradesini harekete geçirmek için İstanbul'dan Bandırma Gemisi ile Samsun'a ayak bastığı tarihin adıdır. 19 Mayıs; Milli Egemenlik ve Milli İradenin hakimiyet günüdür. 19 Mayıs; Geleceğimizin teminatı gençliğimize güvenin sembolüdür" dedi. Konuşmaların ardından geçilen kutlama programında öğrenciler ve sporcular tarafından gerçekleştirilen gösteriler büyük beğeni topladı. Kutlama programı mini konser ile son buldu.

Törene Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile belediye başkanları, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.