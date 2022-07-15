Malatya'da 15 Temmuz şehitleri anıldı Malatya'da Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 6. yıl dönümü nedeniyle protokol üyeleri şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Malatya'da Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 6. yıl dönümü nedeniyle protokol üyeleri şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Darbe girişimi esnasında Ankara Kızılay'da FETÖ'cü hainlerin kullandığı helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen Fuat Bozkurt, Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki kabri başında anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen anma etkinliğine, Vali Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Zafer Uğur, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve şehit ailelerinin yakınları katıldı. Bozkurt'un mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından karanfil bırakıldı. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

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