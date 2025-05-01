Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin
14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, siyasi parti ve STK'ların katılımıyla kutlandı. Kutlamalarda polis yoğun güvenlik önlemleri aldı, katılımcılar yürüyüş yaparak Emeksiz Meydanı'na ulaştı.

Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, siyasi parti ve STK'ların katılımı ile kutlandı. Kutlamalarda polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş ve miting düzenlendi. Emeksiz alt kavşağında başlayan yürüyüşe katılan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerinde çeşitli pankart ve afişlerle slogan atarak Emeksiz Meydanı'na kadar yürüdü. Yoğun güvenlik önlemi altında polis aramalarından geçen gruplar, burada kutlama komitesi tarafından düzenlenen program ile 1 Mayıs'ı kutladı.

Yapılan konuşmaların ardından müzik eşliğinde halaylar çeken kalabalık, daha sonra olaysız şekilde alandan ayrıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.