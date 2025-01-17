Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Katliamları böyle savunmuş! Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'ye seslendi

Makine Sektöründe Yerli Üretim Hamlesi

Makine Sektöründe Yerli Üretim Hamlesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

USEL Makine'nin yeni Genel Müdürü Oğuz Akkaya, makine sektörünün sanayinin lokomotifi olduğunu vurgulayarak, yerli CNC kontrol üniteleri ile dışa bağımlılığı azaltacaklarını açıkladı.

Türk sanayiinde lokomotif öneme sahip olan makine sektörü, yurt dışı pazarlarda da rekabet edebiliyor. USEL Makine'nin yeni Genel Müdürü Oğuz Akkaya, "Sanayimizin lokomotif sektörü olan makine sektörümüz de en fazla sahip çıkmamız gereken sektördür ve diğer tüm sektörleri etkilemektedir, bu nedenle çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Akkaya, tamamen yerlileşmeyi amaçladıklarını belirterek, "Yakında makinalarımızda tamamen yerli üretim olan CNC kontrol ünitelerini kullanmaya başlayacağız. CNC kontrol sistemlerinin yerlileşmesi ile dışa bağımlılık azalacak. Aynı zamanda bu sayede dünyada giderek yaygınlaşacak akıllı makinalar ve karanlık fabrikalar konsepti için de önemli bir adım atılmış olacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ünlü oyuncunun babası, Apple'a dava açtı!
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'ye seslendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.