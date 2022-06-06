Makine ikmal sanayi sitesi gibi çalışıyor - Haberler

Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı atölyelerinde kent mobilyalarından metal kapılara, çatı ve pencerelerden köprü korkuluklarına, oturma banklarından durak ve çöp kovalarına kadar çok çeşitli ürün imal ediliyor; otobüs, kamyon ve iş makinelerinin bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor.

Geri dönüşümden üretime

Tesisi sadece araç bakımlarının yapıldığı konseptten çıkararak üretime dayalı haline getiren Büyükşehir Belediyesi, ahşap, metal ve tasarım atölyelerinde geri dönüşüm malzemelerinden de farklı ürünler imal ediyor. Üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç, belediye personeli tarafından titizlikle yürütülüyor. Usta personellerin maharetli ellerinden çıkan ürünler, ihtiyaç duyulan alanlara monte edilerek, halkın hizmetine sunuluyor.

Tamirattan üretime kadar her alanda çalışılıyor

Otobüs durakları, piknik masaları, boru tipi banklar, estetik çöp kovaları, metal atölyesinde demir çitler, yağmur suyu mazgalları, bank ayakları, korkuluklar, tabela ayakları gibi malzemeler üretiliyor. Parklarda çocuklara hitap eden masal kahramanları ve Onur Anıtı'ndaki Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykellerinin bakımları sanat atölyesinde yapılıyor. Ayrıca Samsun'un simgelerinin hediyelik eşyaları yine burada üretilerek belediyeye ait mini mağazalarda satışa sunuluyor. Kent içi ve ilçe grup yollarının bilgi ve yön levhaları ise grafik tasarım atölyesinde tasarlanarak montajlanıyor. Yine büyük reklam tabelalarının görsel dijital baskıları da hazırlanıyor.

İmalatların bünyesindeki atölyelerde gerçekleştirilmesiyle piyasa şartlarına göre tüm kalemlerde yüzde 50 oranında tasarruf elde eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, sadece lastik kaplama atölyesinden 2021 yılında 2 milyon 125 bin TL, dijital baskıdan 1 milyon 590 bin TL kar elde etti. Araç bakım onarım ve tamir giderleri de yarı yarıya düştü.

Üretim ve imalat merkezi haline geldi

Makine ikmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı tesisini üretim merkezi haline getirdiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Belediyelerde makine ikmal deyince araçların tamir edildiği ve akaryakıtlarının temin edildiği yerler akla geliyor. Biz makine ikmali üretim ve imalat merkezine çevirerek bu algıyı yıktık. Çok fonksiyonlu atölyelerimizin teknik alt yapısını güçlendirerek personellerimizin performansını yükselttik. Şehrimiz için gerekli birçok malzemeyi dışarıdan tedarik etmek yerine artık kendi bünyemizde üretiyoruz. Tüm birimlerde Türkiye'ye örnek olacak nitelikte üretimlere imza atıyoruz. Bu şekilde ciddi anlamda tasarruf elde etmiş oluyoruz. Böylelikle milletimizin bize emanet ettiği belediye bütçemizi verimli kullanıp artırdığımız kaynaklarımızı da yatırımlara harcıyoruz" dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel