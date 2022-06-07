Makedonya'dan gelen Karamanlılar ata topraklarını gezdi - Haberler

Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri ile Makedonya Üsküp'ten gelen Karamanlılar ata toprakları olan Taşeli bölgesini gezdi.

Karamanlı eğitimci Şerafettin Güç'ün rehberlik ettiği üyeler, ilk olarak Mersin'in Mut ilçesi Yalnızcabağ Köyü Değirmenlik yaylasında bulunan ve Karamanoğlu Beyliği'nin atalarından olan Nure Sofi'nin mezarını ziyaret etti. Bölge hakkında ziyaretçilere bilgi veren Şerafettin Güç, üyelerin 2022 yılında Nure Sofi'nin mezarını ziyaret eden ilk grup olduğunu belirtti. Türbenin etrafının düzenlendikten sonra daha çok ilgi görmeye başladığını belirten Güç, daha önce gelenlerin eski ve yeni hali arasındaki farkı bildiklerini ve restorasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söyledi.

Taşeli bölgesini 'Ata toprakları' olarak adlandıran 26 kişilik heyet daha sonra Karaman'ın Ermenek ilçesine geçerek ilçede ziyaretler gerçekleştirdi. Ermenek ve çevresindeki tarihi camiler, kaya mezarları ve türbeleri ziyaret eden heyet duygu dolu anlar yaşadı. Bölgeyi ziyaretleri nedeniyle oldukça heyecanlandıklarını belirten dernek üyeleri, bu ziyaretlerin sıklıkla ve daha geniş katılımla yapılmasını planladıklarını söylediler. Dernek üyeleri, "Bu bölge, atalarımızın belirli bir dönem yaşayıp çeşitli nedenlerle dünyanın farklı bölgelerine göç etmek durumunda kaldıkları bölgedir. Dolayısıyla bizim için burada olmak, geçmişin izlerini görmek ve dedelerimizin hatıralarına dokunmak anlamına geliyor. Özellikle Rumeli bölgesindeki hemşerilerimizin bu ata topraklarını ziyaret etmelerini mühimsiyor, kökleriyle bağlarının yeniden canlanmasını arzuluyoruz. Bu çerçevede ilerleyen süreçte gençler ve çocukları da kapsayan geniş çaplı gezi programları hedefliyoruz. 26 kişilik gezi ekibimizin yaşadığı heyecanı tüm hemşerilerimizle paylaşmak istiyoruz" dediler. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel