Makedonya'da 200 Çocuk Sünnet Edildi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) iş birliğinde Makedonya'nın 5 bölgesinde 200'ü aşkın çocuk sünnet ettirildi.

DATÜB Türkiye Medya Direktörü Güngör Yavuzaslan, Kuzey Makedonya'ya bir dizi görüşmeler için ziyaret gerçekleştirdi.

Yavuzaslan, burada Avrupa Yetimeli İnsani Yardım Derneği'nin sünnet programına katıldı.

Program çerçevesinde Strumica'daki beş bölgede 200'ü aşkın çocuk sünnet ettirildi.

Dernek koordinatörü Nizamettin Aygan, 4 yıldır ülkede imkanı olmayan çocuklara yönelik sünnet programları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bizler dünyanın her yerinde insani yardım çalışmaları yapıyoruz. 4 yıldır Kuzey Makedonya'da Türkiye'den gelen doktorlarımızla özel bir çalışma yapıyoruz. Bu sene farklı bölgelerde 200'ü aşkın çocuk sünnet ettiriyoruz" dedi

Programa DATÜB Türkiye Medya Direktörü Güngör Yavuzaslan'ın yanı sıra Avrupa Yetimeli İnsani Yardım Derneği Gönüllüsü Nizamettin Aygan, Türkiye Temsilcisi Nurullah Günaydın, Yardım Gönüllüsü Cafer Ökmen, Medya Sorumlusu Ömer Çelik ile doktorlar Ömer Faruk Gümüş, Salim Cicihan, Ömer Faruk Aydoğan katıldı. - İSTANBUL