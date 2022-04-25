MAKAMINDAKİ SAVCIYI DARBEDEN SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU

KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda geçtiğimiz ay makamındaki Savcı O.S.'yi, katip İ.B.'yi ve güvenlik görevlisi A.P.'yi darbettiği iddiasıyla 13 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Gökmen Yılmaz (44) ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık avukatı müvekkilinin yüzde 48 oranında zihinsel engelli olduğunu gösterir doktor raporunu mahkemeye sundu. Mahkeme raporu dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gökmen Yılmaz getirildi. Müşteki Savcı O.S.'nin mazeret dilekçesi sunarak katılmadığı duruşmada, güvenlik görevlisi A.P. ve katip İ.B. müşteki olarak yer aldı. Duruşmada sanık avukatı Yüksel Umut da hazır bulundu.

'HAYIR ZİHİNSEL ENGELLİ DEĞİLİM'

'YÜZDE 48 ORANINDA ENGELLİDİR'

'SAVCININ ÇENESİNE YUMRUKLA VURDUĞUNU GÖRDÜM'

'SAVCI BUNU DÖVÜN ŞEKLİNDE SÖZLER SÖYLEMEDİ'

KATİP ŞİKAYETÇİ OLMADI

MÜVEKKİLİMİZ YAPTIĞI EYLEMİ BİLMEMEKTEDİR

TAHLİYE OLDU

İDDİANAMEDEN

Demirören Haber Ajansı / Yerel