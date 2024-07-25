Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuğun annesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helallik istedi

Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helallik isteyip, "Ben seni yanlış tanımışım, bana seni yanlış anlatmışlar. Bir millet sana nasıl hayran kaldı, arkandan milyonlarca insanı nasıl getirdin, bugün anladım" ifadelerini kullandı.

Antalya'da başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken refleksle yola çıkınca kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşma sırasında ekran görüntüsünü alarak helallik istedi. Komisyon toplantısında kızı Mahra'nın ayakkabılarını gösterip tepki gösterdiği görüntülerle dikkati çeken Derya Pınar, "Ben seni yanlış tanımışım, bana seni yanlış anlatmışlar. Bir millet sana nasıl hayran kaldı, arkandan milyonlarca insanı nasıl getirdin, bugün anladım" paylaşımında bulundu. - ANTALYA