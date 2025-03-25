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MAHBUBA TEA'nın Siyah Çayında Gıda Boyası Tespit Edildi

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde MAHBUBA TEA markasına ait siyah çay ürününde gıda boyası bulundu. Ayrıca Gaziantep'te iki firma taklit ve tağşiş listesine alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde MAHBUBA TEA markasının siyah çayında gıda boyası tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde Gaziantep'ten 2 firma taklit ve tağşiş listesine girdi. MAHBUBA çayda gıda boyası tespit edilirken, AGAH Baharat kekik ürünlerinde ise yabancı madde tespit edildi. MAHBUBA TEA olarak bilinen markanın siyah çayında gıda boyası kullanıldığı tespit edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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