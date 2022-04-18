'Maharetli Eller'e Ramazan'da da yoğun ilgi

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi'nin Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi ile birlikte gerçekleştirdiği ve her ayın 1. ve 3. pazar günü kurulan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', Ramazan ayında da yine vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Talas'ın vazgeçilmezi arasına adını yazdıran ve Tarihi Harman Mahalle Meydanında misafirlerini ağırlayan pazar, bu hafta da renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden değerli el emeği ürünlerin alıcısıyla buluştuğu pazarın bu haftaki konukları özellikle gençler oldu. Ailesi ve arkadaşlarıyla pazara gelen gençler hem satışa sunulan ürünleri inceledi hem de alış veriş yaptı. Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği ürünlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil işlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar binlerce çeşit ürün, vatandaşların beğenisine sunuldu.

VATANDAŞLARDAN YİNE TAM NOT

Pazara gelen ve çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar çok farklı ve güzel bir organizasyon olduğuna değinerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini iletti. Pazarda stant açan üretici kadınlar da organizasyona duyulan ilgiden ve verilen destekten memnun olduklarını ifade ederek Talas Belediyesine teşekkür etti. - KAYSERİ