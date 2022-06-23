Mahalleliden Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'e 'Hayatpark' Teşekkürü

Konyaaltı Öğretmenevleri Mahallesi sakinleri, başta HayatPark olmak üzere mahallelerine yapılan hizmetler için Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette mahalle sakinleri, Esen'e çiçek ve plaket verdi.

Öğretmenevleri Mahallesi sakinleri, Muhtar Mihriban Sarı ile Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i ziyaret etti. Özellikle mahalle sınırları içerisinde yer alan HayatPark'ta yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri,diğer taleplerini de Başkan Esen'e ilettiler.

Mahalle sakinlerinin teşekkür ziyaretinin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, HayatPark'ın, Konyaaltı Belediyesi'ne tahsis sürecinden, en son haline kadar yapılan çalışmaları mahalle sakinlerine aktardı. HayatPark'ın, daha önce de Konyaaltı Belediyesi'ne tahsis edilmiş ve belediye tarafından da başka bir şahısa kiralanmış bir yer olduğunu belirten Esen, seçim döneminden itibaren vatandaşlardan özellikle mangal dumanıyla ilgili yoğun şikayetler aldıklarını belirtti.

"EVLERİN İÇİ MANGAL KOKUYORDU"

Seçim döneminde o bölgede dolaşırken, orada yaşayan insanların özellikle mangal dumanından ileri gelen şikayetlerini dinlediğini kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Mangal dumanı yüzünden artık her hafta perde yıkamak zorunda kaldıklarını, evlerinin içinin sürekli mangal koktuğunu belirtiyorlardı. Biz göreve geldikten 1 ay sonra da alanın belediyeye tahsisi iptal edildi. Tahsisin bitmesine dokuz sene varken iptal edildi. Arkadaşlarım, tahsisin iptali için dava açmamızı önerdi. Ben avukatım. Dava açsak, en az 3-4 sene süreceğini biliyorum. 3-4 sene bu alan boş kalır, o sürede de vatandaş buradan faydalanamazdı. İhaleye girdik ve tahsisi aldık" dedi.

"KENDİ BAHÇEM GİBİ İLGİLENDİM"

HayatPark'ın inşaasını en başından itibaren sık sık ziyaret ederek takip ettiğini aktaran Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Alanın düzenlemelerini, kendi evime bir bahçe yapsaydım, nasıl yapardım diye düşünerek yaptık" dedi.

Yürüyüş yapılan sert zemin ile çimler arasındaki mesafeyi bile bizzat başında durarak ayarladığını belirten Esen, "Zaman içerisinde sizlerin şüpheleri de yerini güvene bıraktı. Herkesin memnun olacağı bir park olduğunu tahmin ediyorum. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Sizler golf sahaları kadar yeşil alanlara layıksınız" diye konuştu.

"BÜTÜN ANTALYA ÇOK MEMNUN"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür ziyaretine geldiklerini belirten Öğretmenevleri Mahallesi Muhtarı Mihriban Sarı ise "Aslında sadece bizim mahalleye değil, bütün Konyaaltı ve Antalya'ya hitap eden bir park yapıldı mahallemize. Gerçekten herkes orada hayat buldu. Başkanımızın yapmış olduğu bu güzel projeye destek verdik ve teşekkür etmek için mahalle sakinlerimizle böyle bir ziyaret düşündük. Konyaaltı adına, Antalya adına çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız bu parkla herkese hayat verdi. Parkımızın adı gibi, herkes hayat buldu" dedi.

ANKA / Yerel