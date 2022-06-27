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Mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri mahallelerde sıcak asfalt çalışmalarının yanında soğuk asfalt serim çalışmalarını da sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri mahallelerde sıcak asfalt çalışmalarının yanında soğuk asfalt serim çalışmalarını da sürdürüyor.

MahalleleriN sıcak asfalt ihtiyaçlarının yanında, soğuk asfalt çalışmaları da hızla devam ediyor. Güvenli ve kaliteli ulaşım ağı için gerekli üst yapı çalışmaları şehrin her bir noktasında devam ediyor.

Asfalt serim sezonu süresinde tüm mahallelerin cadde ve sokakların bakım, onarım ve asfalt serim çalışmaları planlanan program dahilinde devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Kütahya Belediyesi Yerel Haberler

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