Mahallede oyun oynayan çocuklar enkazda altın buldu

Adıyaman'da mahallede oyun oynayan çocuklar enkazda buldukları altınları polise teslim etti.

Olay, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede ikamet eden Tayyip Çınar, Gazi Ekici ve Çınar Işık isimli çocuklar enkazı kaldırılan binanın boş alanında oynarken Tayyip Çınar ayağının demire takılmaso sonucu yere düştü. Aynı yerde peçeteye bir şeyin sarılı olduğunu fark eden çocuklar peçeteyi açtıklarında altınları gördü. Çocuklar peçetede bulunan 3 çeyrek, 2 yarım altını alarak mahallenin fırınına götürdü. Fırında çalışanlar durumu polise bildirdi. Çocuklar, ihbar yerine olay yerine gelen polislere altınları teslim etti.

Tayyip Çınar isimli çocuk, "Biz burada ilerlerken benim ayağım takıldı ben düştüm. Yerde peçete ve içinde bir tane kırmızı kurdele gördüm. Arkadaşlarıma, 'bir bakar mısınız' dedim. Peçeteyi açtığımızda 2 tane yarım, 3 tane çeyrek altın çıktı" dedi.

Gazi Ekici ise "Peçetenin içini açtık, altınları gördük. Altınları alan arkadaşımızdan alarak fırına gittik" dedi.

Çınar Işık ise "Fırına götürdükten sonra onlar polisi aradı, polis abiler geldiler, biz de altınları onlara teslim ettik" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN