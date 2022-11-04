Mahalle toplantısında evladın annesi için ilginç isteğine başkandan jet dönüş

Antalya'da mahalle buluşmalarında söz alan bir vatandaş, " Paraya pula ihtiyacımız yok, sadece annem ile sohbet edilmesini istiyorum, tek talebim bu' demesi üzerine Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ertesi gün vatandaşın evine misafir oldu ve annesi ile sohbet etti.

Antalya'da mahalle buluşmalarında söz alan bir vatandaş, " Paraya pula ihtiyacımız yok, sadece annem ile sohbet edilmesini istiyorum, tek talebim bu' demesi üzerine Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ertesi gün vatandaşın evine misafir oldu ve annesi ile sohbet etti.

Konyaaltı Belediyesi'nin Altınkum Mahallesi'nde düzenlediği mahalle buluşmasında, vatandaşların talep, öneri ve şikayetleri dinlendi. Toplantının sonuna doğru söz alan Kadir Akman isimli bir vatandaş, "Annem 92 yaşında. Bizim paraya pula ihtilacımız yok, televizyondaki dizileri gerçek zannediyor, gelseler belediyenin görevlileri annemle oturup bir saat yarım saat oturup sohbet etseler olmaz mı? Benim tek talebim bu" dedi. Vatandaşın isteğine hemen yanıt veren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Yarın akşam müsaitseniz iş çıkışı sizin eve gelip çayınızı içeceğim" dedi. Mahalle buluşmasında bulunan vatandaşlar Başkan Esen'i alkışlayarak sergilediği tavrı takdir etti.

Emine teyze mutlu oldu

Ertesi gün Emine teyzeyi evinde ziyaret eden Başkan Esen, bir süre sohbet ederek çay içti. Esen'in kendisini ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olan Emine teyze, dışarıya çıkmakta zorlandığını söyledi. Bunun üzerine Esen, "Bizim arkadaşlarımız gelip seni arabayla alsın HayatPark'a götürsün. Hem orayı görmüş olursun hem de güzel havada vakit geçirirsin. Ben sık sık seni ziyaret etmeye geleceğim. Bizim çocukları da seni ziyarete göndereceğim. Artık yalnız kalmayacaksın. Neye ihtiyacın varsa da her zaman söyleyebilirsin" şeklinde karşılık verdi. Başkan Esen'in bu anlamlı ziyareti sosyal medyada da takdir gördü ve büyük beğeni ile karşılandı. Belediye çalışanları ise ertesi gün Emine teyzeyi evinde alarak HayatPark'a götürdü. - ANTALYA