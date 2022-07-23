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Mahalle sakinlerinin talebini yerinde dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mahalle sakinlerinin talebini yerinde dinledi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Halk Günü'nde kendilerini ziyaret eden mahalle sakinlerinin taleplerini aynı gün yerinde inceleyerek çözülmesi talimatı verdi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Halk Günü'nde kendilerini ziyaret eden mahalle sakinlerinin taleplerini aynı gün yerinde inceleyerek çözülmesi talimatı verdi.

Ertuğrulgazi ve İstiklal Mahallesi sakinleri, Subaşı'yı Halk Günü'nde ziyaret ederek, mahallelerinde yaşadıkları sorunları anlattı. Başkan V. Subaşı da vatandaşın talebini dinledikten sonra yerinde inceleyerek, yapılması gereken çalışmaların talimatını verdi. Başkan V. Subaşı'nın aynı gün kendilerini ziyaret ederek, sorunlarını dinlemesinden duydukları memnuniyeti belirterek, Subaşı'na teşekkür etti.

Başkan V. Subaşı da görevlerinin halkın sorunlarını en kısa zamanda çözüme kavuşturmak olduğunu belirterek, "Sorunları giderdikten sonra gelip evinizde çay içeriz" karşılığını verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münir Karaloğlu Bilecik Subaşı Yerel Haberler

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