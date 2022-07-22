Mahalle sakinleri suya kavuştu Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi'nin bir kısmında 3 gündür su sıkıntısı vatandaşlar, ekiplerin yoğun mesaisinin ardından suya kavuştu. Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi'nin bir kısmında 3 gündür su sıkıntısı vatandaşlar, ekiplerin yoğun mesaisinin ardından suya kavuştu. Bilecik'te Göçmen Konutları ve Özgün Sitesi bölgesinde yaşayan vatandaşlar 3 gündür su kesintisi yaşıyordu. Bu çerçeveden askerinin arkasında yer alan 450'lik eski su borularında art arda yaşanan 4 ayrı patlak, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce 3 gün gece gündüz çalışılarak onarıldı. Bugün öğle saatlerinden itibariyle bölgeye su verilirken, vatandaşlar 3 günün sonunda suya kavuştu. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Bahçelievler Mahallesi Bilecik Göçmen su Yerel Haberler

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