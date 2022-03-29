Mağdur çocuklar hayata Çocuk İzlem Merkezinde hazırlanıyor

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale mağdur çocukların "Çocuk İzlem Merkezi"nde yeniden hayata kazandırılması amaçlanıyor.

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Adli Tıp Kurumu ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 2012 yılında yapılan protokol gereği hayata geçirilen "Çocuk İzlem Merkezi" projesiyle ilgili Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısı yapıldı. ÇİM ile ilgili oluşabilecek sorunların önüne geçilmesi için düzenlenen toplantıda, farkındalığın ve önleyici tedbirlerin arttırılmasıyla ilgili tüm kurumlara doğru ve eksiksiz bilginin paylaşılması sağlandı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Baro Başkanlığı, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Adli Tıp Kurumu ve Yüksek İhtisas Hastanesi temsilcileri katıldı.

ÇİM'lerde cumhuriyet savcısı, sosyal çalışmacı, aile görüşmecisi, adli görüşmeci, çocuk psikoloğu, çocuk psikiyatristi ve ihtiyaca göre çocuk cerrahisi dallarında uzmanlığı olan kişiler görev yapıyor. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel