Mağara ve kanyonda mahsur kalan vatandaşları kurtaran AFAD personeline başarı belgesi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Bulak Mencilis Mağarası ile Yenice Kanyonunda gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda başarılı bir iş çıkaran AFAD personeline 'Başarı Belgesi' takdim etti.

Karabük İl Acil Afet Durum Müdürlüğünde düzenlenen belge taktim törenine, Vali Fuat Gürel'in yanı sıra AFAD Müdürü Gazanfer Erbay İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin kelleci şube müdürleri ve personel katıldı.

Vali Gürel, AFAD personelinin donanımlı görevi ile ilgili bilgi birikimi ve tecrübesi olan personeller olduklarını ifade ederek, "Personellerimiz işleri hakkı ile yapan olaylara anında cevap veren günümüz şartlarına ve teknolojisine göre kendilerini yetiştiren personeller Bulak Mencilis Mağarasında ve Yenice Kanyonunda mahsur kalmalarla ilgili olarak anında reaksiyon gösterdiler ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler kendilerini kutluyor ve bu başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından personellere Vali Gürel tarafından 'Başarı Belgesi' verildi. - KARABÜK