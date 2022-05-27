MAG-AME büyük yangın tatbikatına katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MAG-AME büyük yangın tatbikatına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
MAG-AME büyük yangın tatbikatına katıldı

IHAAW095714-GEN/27-05-2022- MAG-AME büyük yangın tatbikatına katıldı(Fotoğraflı)Mehmet Ölmez MUĞLA (İHA) - Muğla Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri (MAG-AM) Orman Yangınları Müdahale Tatbikatına katıldı.

IHAAW095714-GEN/27-05-2022

- MAG-AME büyük yangın tatbikatına katıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ölmez

MUĞLA (İHA) - Muğla Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri (MAG-AM) Orman Yangınları Müdahale Tatbikatına katıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'da eş zamanlı olarak Orman Yangınları Müdahale Tatbikatı yapıldı.

Muğla'da Vali Orhan Tavlı' nın başkanlığında gerçekleştirilen tatbikata İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Denizli ve Aydın illerinden gelen destek kuvvetle birlikte 22 kamu kurum ve kuruluşundan 1388, Sivil Toplum kuruluşlarından 138, Diğer illerden 122 ve AFAD gönüllülerinden 80 kişi olmak üzere toplam 1720 personel katılım sağladı.

Muğla MAG-AME Datça, Fethiye ve Bodrum ekipleri de bu tatbikatta aktif rol alarak başından sonuna verilen görevleri yerine getirdi. Tatbikata katılan 22 kişilik ekip doğal afet ve olaylara karşı hazır olduklarını gösterdi.

(OD-Y)

27.05.2022 09: 58: 47 TSI

NNNN - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orman Yangınları, Yangın, Muğla, 112, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title